Помощница Пугачевой высказалась о желании певицы «набить морду» одному человеку

Алла Пугачева 1 сентября заявила, что главное желание, которое у нее возникло при возвращении в Россию спустя несколько месяцев отсутствия, – это «морду набить» одному человеку. Но кому именно, она не уточнила. В Сети принялись гадать, над кем же навис Дамоклов меч.

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Журналисты издания «Абзац» связались с помощницей Аллы Пугачевой Еленой Чупраковой, чтобы выяснить имя «счастливчика». Но ассистентка отказалась называть имена.

«Понятия не имею. Я не видела это видео и не слышала, что она хотела кому-то морду набить», - призналась помощница.

Сама Примадонна у себя в микроблоге намекала, что это, вероятнее всего, телеведущий Владимир Соловьев. Она посвятила ему публикацию, посочувствовав ему.