«Помолюсь за тебя. Богохульник»: с кем Пугачева обещала разобраться после приезда в Москву

Судя по всему, священнику Андрею Ткачеву в самое ближайшее время следует схорониться. Примадонна обещала наведаться в церковь к святому человеку и разобраться с ним.

Напомним, что Андрей Ткачев вскоре после отъезда Аллы Пугачевой за рубеж заявил: «Воздух очистился. Пугачева навсегда покинула Россию. Господи, как я этого ждал».

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В ответ Пугачева не поленилась и записала ролик из Израиля: «Рано радуешься, Андрюша. Каникулы, отпуск и лечение не считаются эмиграцией. Вернусь – разберемся. Приду в церковь твою. Помолюсь за тебя. Богохульник».