Помолодела сразу: Пригожин заснял, как внучка Валерии в джинсах и белом кардигане вынуждает певицу ползать

Валерия уже много строит карьеру в шоу-бизнесе. Она объездила всю страну, когда давала гастроли. И в 54 года певица продолжает работать.
Она снимается для ТВ, дает концерты и появляется на светских раутах. Жена Иосифа Пригожина уделает время спорту, чтобы оставаться в форму. Многие поклонники до сих пор не привыкли к тому, что звезда уже бабушка.
Недавно Валерия делилась кадрами с Крайнего Севера. Осенью она уже выступила в Надыме и Новом Уренгое. Но теперь певица вернулась в Москву и на несколько дней забрал к себе домой внучку Селин. Девочка только вернулась из путешествия, которое провела с родителями Арсением Шульгиным и Лианой.
На этот раз Валерия захотела не только накормить малышку и погулять с ней. Артистка отвела кроху в парк развлечений Joki Joya. Сама она облачилась в спортивный костюм. А вот Селинка была в джинсах и белом кардигане. Она захотела забраться в сухой бассейн с шарами. Певица последовала ее примеру. Ей даже пришлось ползать, чтобы поспеть за внучкой.
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«Сегодня с Селинкой первый раз ездили в парк развлечений Joki Joya. Как же там здорово малышам всех возрастов, да и взрослым тоже. Мы тоже немножко впали в детство», – написала звезда.
Поклонники восхитились спортивной подготовкой Валерии. За ней также наблюдал муж Иосиф, который тоже рад провести время с малышкой. "Вот оно счастье, Лерочка", "Недавно мы с сынулей были на такой площадке, это такая приятная перезагрузка, вышла от туда моложе лет на пять как минимум", "Какая лапочка", "Боже, какая уже взрослая стала! Только ж вот помню только родилась!" – прокомментировали пост подписчики.
Валерия с внучкой. Фото: соцсети звезды