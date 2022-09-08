Помолодела сразу: Пригожин заснял, как внучка Валерии в джинсах и белом кардигане вынуждает певицу ползать

Валерия уже много строит карьеру в шоу-бизнесе. Она объездила всю страну, когда давала гастроли. И в 54 года певица продолжает работать.

Она снимается для ТВ, дает концерты и появляется на светских раутах. Жена Иосифа Пригожина уделает время спорту, чтобы оставаться в форму. Многие поклонники до сих пор не привыкли к тому, что звезда уже бабушка.