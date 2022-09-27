«Помогли Пугачева и Кобзон»: кто обеспечивал Моисеева в период его 10-летней немощи

Борис Моисеев никогда не был миллионером, заявил продюсер Сергей Лавров. Артист, хорошо зарабатывая, легко спускал свой капитал на всякую ерунду вроде модных шмоток, да и его пиарщик брал с него дикие проценты — буквально половину гонорара.

Из серьезных вложений: маленькая квартирка в Болгарии, апартаменты в Литве, квартира в Москве. Но для звезды его уровня — это ерунда.

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Однако и слухам о том, что Моисеев умирал в нищете тоже нельзя верить, у него были верные друзья, которые готовы были прийти на помощь.

«Когда Моисеев заболел, финансово помогла ему Алла Пугачева и Нелли Кобзон. Он не умирал в нищете, рядом были его знаменитые подруги», — сказал Лавров КП.

Напомним, Борис Моисеев умер в 68 лет 27 сентября после третьего инсульта. Первый приступ случился с ним около 10 лет назад, после чего он ушел со сцены и стал затворником.