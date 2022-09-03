«Помогла реабилитация»: тяжелобольной Зайцев встал с инвалидного кресла

На днях Вячеслав Зайцев презентовал новую коллекцию одежды во дворе своего подмосковного особняка. Присутствующих на мероприятии порадовало состояние мэтра, который весь вечер был в прекрасном расположении духа и общался с гостями.

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По информации PROZVEZD, за последние месяцы самочувствие Зайцева заметно улучшилось. Раньше он мог передвигаться только в инвалидном кресле, а теперь снова стал ходить самостоятельно.