«Помогла поддержка Гоши»: Порошина рассказала о роли Куценко в жизни

По словам актрисы, первый муж всегда давал ей верные наставления.
Мария Порошина

Мария Порошина. Фото: Global Look Press

Актриса Мария Порошина заявила, что первый муж актер Гоша Куценко очень сильно помог ей по жизни. К примеру, если бы не он, то она никогда не решилась бы поступать в театральный вуз.

«Помогала поддержка Гоши, который был рядом и вселял в меня надежду — он в течение всех лет, что его знаю, это делает».

Как отметила Мария Порошина, именно Гоша Куценко помог ей побороть в этой жизни все страхи и переживания, которых на ее пути было немало, сообщает 7days.ru.

Напомним, что у Марии Порошиной и Гоши Куценко есть общая дочь Полина. Ей не так давно исполнилось уже 26 лет. Кстати, Полина уверенно идет по стопам родителей. Она также мечтает стать известной актрисой.

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