«Помогла поддержка Гоши»: Порошина рассказала о роли Куценко в жизни

Как отметила Мария Порошина, именно Гоша Куценко помог ей побороть в этой жизни все страхи и переживания, которых на ее пути было немало, сообщает 7days.ru.

Напомним, что у Марии Порошиной и Гоши Куценко есть общая дочь Полина. Ей не так давно исполнилось уже 26 лет. Кстати, Полина уверенно идет по стопам родителей. Она также мечтает стать известной актрисой.

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