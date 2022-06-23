«Помогла поддержка Гоши»: Порошина рассказала о роли Куценко в жизни

Актриса Мария Порошина заявила, что первый муж актер Гоша Куценко очень сильно помог ей по жизни. К примеру, если бы не он, то она никогда не решилась бы поступать в театральный вуз.
«Помогала поддержка Гоши, который был рядом и вселял в меня надежду — он в течение всех лет, что его знаю, это делает».
Как отметила Мария Порошина, именно Гоша Куценко помог ей побороть в этой жизни все страхи и переживания, которых на ее пути было немало, сообщает 7days.ru.
Напомним, что у Марии Порошиной и Гоши Куценко есть общая дочь Полина. Ей не так давно исполнилось уже 26 лет. Кстати, Полина уверенно идет по стопам родителей. Она также мечтает стать известной актрисой.