«Помогите выбрать»: экс-муж Бородиной Омаров предстал в обществе роскошных красавиц и бывшей жены Аллы

Бывший муж Ксении Бородиной Курбан Омаров после развода с теледивой стал чаще появляться в женском обществе.

Он явно жаждет славы дамского угодника и любимчика представительниц слабого пола. В микроблоге Курбана Омарова регулярно появляются фото и видео, на которых запечатлено, как он проводит время в обществе красивых девушек.

А на этот раз Курбан Омаров замахнулся на групповое фото с эффектными дамами. На снимке он предстал в компании пяти красоток, одна из которых — мама его сына Омара Алла.

Бывшие возлюбленные поддерживают дружеские отношения, с чем не смогла смириться Ксения Бородина.