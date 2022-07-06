«Помогите выбрать»: экс-муж Бородиной Омаров предстал в обществе роскошных красавиц и бывшей жены Аллы

Бывший муж Ксении Бородиной Курбан Омаров после развода с теледивой стал чаще появляться в женском обществе.
Он явно жаждет славы дамского угодника и любимчика представительниц слабого пола. В микроблоге Курбана Омарова регулярно появляются фото и видео, на которых запечатлено, как он проводит время в обществе красивых девушек.
А на этот раз Курбан Омаров замахнулся на групповое фото с эффектными дамами. На снимке он предстал в компании пяти красоток, одна из которых — мама его сына Омара Алла.
Бывшие возлюбленные поддерживают дружеские отношения, с чем не смогла смириться Ксения Бородина.
Курбан Омаров в обществе красивых девушек. Фото: соцсети
«В Казахстане самые красивые девчонки. Помогите выбрать», - написал под фото Курбан Омаров.
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Напомним, Курбан Омаров и Ксения Бородина разошлись летом прошлого года. Супруги не общаются, а в последнее время Ксения не разрешает Курбану видеться с дочкой Теоной.
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