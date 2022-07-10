«Помогают мне, берегут, жалеют»: Юлия Салибекова из «Дома-2» похвасталась подросшими сыновьями от Тиграна

Бывшая участница «Дома-2» Юлия Салибекова после развода с мужем и отцом ее троих детей Тиграном Салибековым учится жить в новых обстоятельствах.

Не так давно она закончила курсы вождения, получила права и купила машину. Теперь Юлия Салибекова сама водит автомобиль и успевает везде.

Эмоционально мама троих детей подпитывается от своих трех сыновей Ролана, Эльдара и Баграта, которых растит теперь одна.

В микроблоге Юлия Салибекова поделилась снимком, на котором предстала в компании всех троих наследников.