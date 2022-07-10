«Помогают мне, берегут, жалеют»: Юлия Салибекова из «Дома-2» похвасталась подросшими сыновьями от Тиграна

Бывшая участница «Дома-2» Юлия Салибекова после развода с мужем и отцом ее троих детей Тиграном Салибековым учится жить в новых обстоятельствах.
Не так давно она закончила курсы вождения, получила права и купила машину. Теперь Юлия Салибекова сама водит автомобиль и успевает везде.
Эмоционально мама троих детей подпитывается от своих трех сыновей Ролана, Эльдара и Баграта, которых растит теперь одна.
В микроблоге Юлия Салибекова поделилась снимком, на котором предстала в компании всех троих наследников.
Юлия Салибекова с тремя сыновьями. Фото: соцсети
«Я и сладкие мои. Помогают мне, берегут, жалеют», - написала под фото Юлия Салибекова.
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Напомним, Тигран Салибеков после развода вернулся на проект «Дом-2» и строит сейчас отношения с Юлией Белой.
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