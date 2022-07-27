«Он помогал детским домам»: в 40 дней Шатунова пройдет «марафон добрых дел»

1 августа будет 40 дней со дня смерти Юрия Шатунова. В этот день на Троекуровском кладбище пройдет открытая панихида.

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Также поклонники артиста решили устроить в его память «марафон добрых дел», совершив что-то хорошее каждый в своем населенном пункте.

«Он ведь сам помогал детдомам, нуждающимся, просто не афишировал это. Если каждый из тех, кто помнит и любит Юру, сделает в меру своих возможностей доброе дело, то это и будет лучшим способом почтить его память», — сказала поклонница Юрия Шатунова, Людмила.