Помогает разобраться в мыслях: Лазарев назвал человека, которому доверяет любые секреты

Певец Сергей Лазарев не привык говорить о своих проблемах, переживаниях и неудачах открыто. Как и любой человек, артист испытывает гамму чувств в той или иной ситуации, но амплуа непоколебимого человека не дают ему расслабляться. По этой причине молодой отец вынужден искать поддержку на стороне.

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Лазарев признался, что в его жизни есть специалист, которому он может доверить любые секреты, и это не близкий родственник, а совершенно посторонний ему человек.

«Придется потратить много времени и сил, чтобы найти достойного психолога, который разложит все по полочкам. Он должен помочь мне разобраться в моих собственных мыслях, а не навязывать свои», — поделился собеседник «Мосленты».

Ранее Сергей Лазарев пожаловался на нестабильность в шоу-бизнесе.