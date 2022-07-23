«Помню, покупал его»: Омаров припечатал комика Щербакова за шутку про альфонса

Развод Курбана Омарова и Ксении Бородиной состоялся год назад, но мужчину до сих пор цепляет все, что касается этой темы. Вот и шутка стендап-комика Алексея Щербакова про то, что экс-муж телеведущей теперь остался без денег жены, задела блогера.

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У себя в микроблоге Курбан Омаров припечатал комика за его смелый пассаж в свою сторону.

«Помню, покупал его как подарок на день рождения друга. Молодец пацан, смешно шутит. Лучший скоморох за эти деньги», - написал блогер у себя в микроблоге.

При этом, какие именно деньги и, главное, чьи, заплатил Омаров тогда, он не уточнил. Добавим, что за все годы брака с телеведущей ее поклонники не раз называли Курбана альфонсом – мол, только и делает, что сидит дома и дрессирует кота Шантика.