«Поместье Галкина»: муж Пугачевой пообещал вернуться в Россию

Накануне Максим Галкин выступил в латвийском селе Роя. Юмориста не смутило то, что там проживают всего чуть более двух тысяч жителей. Конечно, фанаты не упустили возможности ему припомнить, что в России он никогда не выступал в небольших населенных пунктах.

Возможно, все еще впереди. Накануне муж Аллы Пугачевой заявил, что он вернется в Россию. А когда это произойдет, то обязательно повесит на двери своего замка в Грязи табличку «Поместье Галкина».