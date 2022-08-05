«Помешалась от жадности»: Кравец разнесла Аллегрову из-за огромных гонораров

Алену Кравец, как и многих других знаменитостей, шокировали гонорары Ирины Аллегровой. Певица заявила, что считает наглостью брать по 12 миллионов рублей за 50-минутное выступление.

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«Кем она себя возомнила? Что за неадекватная алчность? Видимо, от жадности к старости помешалась», — возмутилась Алена.

Кравец отметила, что в нынешние непростые времена артистке следовало бы поддержать поклонников и начать выступать бесплатно, а не требовать огромные суммы за свои концерты.

«Вообще надо быть ближе к народу. Ира, нужно проще быть! Твоему зрителю таких денег и за жизнь не заработать», — резюмировала певица в беседе с PROZVEZD.