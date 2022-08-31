Помеченный Христом во спасение Земли: таким считал Горбачева артист Мягков

Об этом рассказал актер Стас Садальский своим поклонникам.
Михаил Горбачев.

Михаил Горбачев. Фото: Global Look Press

Стас Садальский после смерти Михаила Горбачева 30 августа рассказал трогательную историю про актера Андрея Мягкова, который до последнего считал единственного президента СССР спасителем Земли.

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Мягков увлекался изобразительным искусством и написал картину с Михаилом Сергеевичем рядом с Иисусом Христом, который на его лбу рисует кровь.

«Портрет Горбачева он написал в августе 1991- го, в те смутные дни, когда нам по телевизору трое суток показывали одно «Лебединое озеро». С редким перерывом на новости от самих лебедей.

Обозначил Андрей свою работу так (цитирую автора):

«Иисус Христос, кровью своею троекратно отмечая, благословляет героя на спасение земли от неотвратимо грядущей опасности, если не сказать – гибели».

Андрюша и тогда думал так и всегда думал так», - написал в своем телеграме Садальский.

Мягков подарил эту картину Горбачеву, тот был растроган. Садальский признался, что воспринимает Горбачева именно таким: трагическим, роковым и помеченным.

Скриншот телеграма Стаса Садальского. Фото: t.me/stassadal

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