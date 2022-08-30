«Помаду с тоналкой смыла, ресницы отклеила»: Волочкова в шелковой пижаме ошеломила внешностью без макияжа в роскошных интерьерах особянка

Анастасия Волочкова и без макияжа выглядит просто восхитительно. Бывшая прима-балерина Большого театра ошеломила внешностью без косметики с умытым лицом. Артистка вальяжно уселась на софу в интерьерах роскошного особняка. Экс-возлюбленная бизнесмена Сулеймана Керимова позировала в голубой шелковой сорочке.
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Волочкова смыла тональную основу, румяна, помаду, покрасовалась без наращенных ресниц.
Анастасия Волочкова в пижаме без макияжа. Фото: личный архив
«Без яркого макияжа выглядит еще моложе», «Хорошенькая!», «Ну вот другое дело, такая свеженькая», «Помаду с тоналкой смыла, ресницы отклеила», «Так даже лучше!», «Грациозная», «Блонди молодит», — написали фолловеры.