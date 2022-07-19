«Полюбуйтесь этим шапито»: Кушанашвили посмеялся над Разиным, говоря о деле Шевчука

Телеведущий Отар Кушанашвили в «Телеграм» заявил, что некоторые люди не умеют делать элементарного, говоря о деле на музыканта Юрия Шевчука.
«Вы только полюбуйтесь этим шапито. Даже Андрей Разин умеет составлять протоколы, а эти рождены только для того, чтобы мухам крылья отрывать. Лучше б на «Каково?!» денег дали».
Напомним, что дело музыканта и лидера группы ДДТ Юрия Шевчука будут рассматривать в Уфе, а не Санкт-Петербурге. Такое решение принял Дзержинский суд города на Неве.
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Ранее Юрий Шевчук на концерте в Уфе сделал ряд неоднозначных заявлений относительно событий в мире. В результате на него был составлен протокол.