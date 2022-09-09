«Полюбила «козла», так бывает с женщинами»: политик оправдал поведение Пугачевой

Роман Худяков заявил, что рад возвращению Аллы Пугачевой на родину. Он уверен, что певица останется жить в Москве, поскольку своих детей отдала учиться в элитную гимназию за огромные деньги.

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Он считает, что Примадонна не виновата в последних своих действиях, поскольку как любая женщина может из-за чувств натворить глупости.

«Алла Пугачева – великая народная певица. Полюбила «козла» - любовь зла, так бывает с женщинами. Тут она не виновата», - сказал Худяков в своем телеграме.

Он посоветовал Пугачевой наладить контакт со своими поклонниками и проехать по России с большим туром.