«Полы-то в замке прислуга драит до скрипа»: дочка Пугачевой прямо в уличных ботинках щеголяла на кухне после завтрака

Алла Пугачева поделилась с шоуменом Максимом Галкиным свежими кадрами с детьми, а сам юморист опубликовал этот домашний видеоролик с двойняшками Гарри и Лизой в личном микроблоге, порадовав поклонников. Сам комик пока еще гастролирует за границей, скучая в разлуке с Примадонной, которая привезла детей в подмосковный замок в деревне Грязь. Чтобы хоть как-то развеять тоску мужа Алла Борисовна шлет ему такие забавные ролики с двойняшками.
Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».
После завтрака Лиза сама убрала свою посуду со стола, положив тарелки и чашку в мойку. В кадре Примадонна засветила и свою помощницу по хозяйству. При этом многие поклонники обратили внимание на то, что по дому Елизавета разгуливала в уличных ботинках. Дочка шоумена успела переобуться, собираясь в школу. Причем фанаты удивились тому, что певица не отчитала дочку, другие посчитали, что Алле Борисовне стоит приучать детей к этикету.
«На кухне в ботах? Все-таки это странно», «В уличной обуви ходить по дому? Мне бы мама не позволила», «Ну должны же быть какие-то порядки», «Полы-то в замке прислуга драит до скрипа», «Сами бы помыли пол с крошками от ботинок, так бы не ходили», — написали фолловеры.
Нашлись и те, кто вступился за Примадонну, которая разрешает детям ходить по дому в обуви. «А может ботинки чистые?», «А вдруг она просто новенькие сапожки надела?», «В лужи, поди, не ныряет, их водитель от замка возит», — заметили поклонники.