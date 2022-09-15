«Полы-то в замке прислуга драит до скрипа»: дочка Пугачевой прямо в уличных ботинках щеголяла на кухне после завтрака

Алла Пугачева поделилась с шоуменом Максимом Галкиным свежими кадрами с детьми, а сам юморист опубликовал этот домашний видеоролик с двойняшками Гарри и Лизой в личном микроблоге, порадовав поклонников. Сам комик пока еще гастролирует за границей, скучая в разлуке с Примадонной, которая привезла детей в подмосковный замок в деревне Грязь. Чтобы хоть как-то развеять тоску мужа Алла Борисовна шлет ему такие забавные ролики с двойняшками.

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