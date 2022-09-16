«Полы мыть неудобно»: Миро посоветовала Шишковой удалить грудные импланты

Алена Шишкова призналась, что подумывает удалить грудные импланты. Лена Миро поддержала идею экс-возлюбленной Тимати. Правда, сделала это в своей неповторимой манере.
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«Перспектив вернуть Тимурку в лоно семьи не осталось, а создать новую означает поссориться с валиде Симоной. И для чего тогда красивая грудь?» — написала Лена.
Миро отметила, что при отсутствии плюсов импланты имеют много минусов. По ее мнению, хрупкой модели тяжело носить объемный бюст.
«Во-первых, полы мыть неудобно. Во-вторых, бегаешь медленнее. Вдруг Симона попросит яблочко, а ты с такой грудью пока метнешься», — высказалась блогерша на сайте lena-miro.ru.
Напомним, Тимати встречался с Шишковой с 2012 по 2015 год. Почему знаменитости расстались до сих пор не известно. По слухам, рэпер ушел от модели к Анастасии Решетовой.
Как бы там ни было, Алена сохранила дружеские отношения с экс-возлюбленным и его мамой Симоной.