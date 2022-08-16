«Полугендер в платье»: Шахназаров озвучил ориентацию Милохина

Как отметил Михаил Шахназаров, Даня Милохин — полугендер в платье. «Я больше не знаю, как его назвать. Для меня лидер мнений — человек, который способен генерировать мысль. Может философствовать и размышлять. Помню речь Милохина на Питерском международном форуме. А Собчак тогда сказала, что он будущее России. Больше Собчак никто не приглашает», — заметил Шахназаров.

Напомним, что Даня Милохин — популярный российский блогер и тиктокер. Особую известность он получил после участия в проекте «Ледниковый период».