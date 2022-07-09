«Получится какая-нибудь гадость»: депутат Госдумы против того, чтобы Богомолов ставил «А зори здесь тихие»

Накануне стало известно, что Константин Богомолов решил ставить спектакли по военной киноклассике «Летят журавли» и «А зори здесь тихие».

Эта новость возмутила депутата Госдумы Елену Драпеко, которая сама снималась в культовом фильме «А зори здесь тихие».

«Очень опасно доверять режиссеру Богомолову такую замечательную работу – «А зори здесь тихие». Он прочитает ее шиворот-навыворот, и из хорошего произведения получится какая-нибудь гадость. От Богомолова можно ожидать чего угодно, поэтому я, честно говоря, опасаюсь. Я бы не одобрила такую постановку в его театре», - заявила Драпеко «Абзацу».

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