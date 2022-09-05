«Получилось пошло и глупо»: после обращения Пугачевой к Михалкову известный журналист назвал ее «бабулькой без комплексов»

После словесной перепалки с журналистом Владимиром Соловьевым, вернувшаяся в Россию Алла Пугачева обратилась к режиссеру Никите Михалкову.

Примадонна опубликовала в своей соцсети отрывок из его фильма «Раба любви», на котором героиня актрисы Елены Соловей обращается к своим преследователям со словами «Господа, вы звери».

На эту публикацию артистки отреагировали многие знаменитости, в том числе свое мнение высказал журналист Михаил Дряшин.