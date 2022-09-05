«Получилось пошло и глупо»: после обращения Пугачевой к Михалкову известный журналист назвал ее «бабулькой без комплексов»

После словесной перепалки с журналистом Владимиром Соловьевым, вернувшаяся в Россию Алла Пугачева обратилась к режиссеру Никите Михалкову.
Примадонна опубликовала в своей соцсети отрывок из его фильма «Раба любви», на котором героиня актрисы Елены Соловей обращается к своим преследователям со словами «Господа, вы звери».
На эту публикацию артистки отреагировали многие знаменитости, в том числе свое мнение высказал журналист Михаил Дряшин.
«Было бы красиво, но получилось пошло, да еще и глупо. Пошло – если не вникать в сюжет стихийно возникшей метафоры. Ослепительная Елена Соловей в лучшие свои годы, да еще и «сделанная» под условную Веру Холодную, и изображающая ее видавшая все виды бабулька без комплексов (простите мне мой французский), с задорным зачастую матерком, страстью к золотой лепнине, канделябрам и мебели в стиле Луи четырнадцатого», - написал Михаил Дряшин для «Абзаца».
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Напомним, ранее Пугачева заявила, что вернулась в Россию, чтобы навести порядок в головах.