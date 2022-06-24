Получилось естественно! Рудова показала, как выглядит после наращивания ресниц и волос

Известная актриса Наталья Рудова не скрывает, что любит пользоваться услугами бьюти-мастеров, благодаря чему ее красота становится особенно яркой.

Артистка, к примеру, превращается в блондинку из натурального русого за несколько часов, поскольку ее парикмахер наносит на ее волосы несколько составов по очереди, чтобы ее оттенок был особенно привлекательным. В том числе колор розового перламутра.

К лету Наталья Рудова еще и нарастила волосы, сделав свою прическу более пышной. И не отказала себе в наращенных ресничках. Как теперь она выглядит, звезда продемонстрировала в своем телеграме. Что ж, получилось довольно естественно!