«Получила порцию вдохновения»: Брежнева заводит новые знакомства в Латвии на фоне развода с Меладзе

Певица Вера Брежнева вновь сменила локацию. На днях она сообщила, что приехала в Латвию. Не в отпуск, не на каникулы, не лечиться, как многие другие селебрити.
Вера Брежнева очутилась в Прибалтике, чтобы записать новую песню. Вокалистку впервые за долгое время потянуло на творчество.
Вера Брежнева записала песню в одной из студий. После этого звезда призналась, что была очень вдохновлена. И ее подавленное в последнее время настроение сменилось на приподнятое.
В Латвии Вера Брежнева уже успела завязать новые знакомства.
«Вчера получила порцию вдохновения и настроения в студии. Познакомилась с талантливыми ребятами. Творчество дает силы», — поделилась в микроблоге Вера Брежнева.
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Напомним, некоторое время назад появились слухи о том, что брак певицы Веры Брежневой и продюсера Константина Меладзе себя исчерпал. На своей страничке в соцсети Вера Брежнева постоянно дает понять, что эти домыслы небеспочвенны.