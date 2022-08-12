«Получила порцию вдохновения»: Брежнева заводит новые знакомства в Латвии на фоне развода с Меладзе

Певица Вера Брежнева вновь сменила локацию. На днях она сообщила, что приехала в Латвию. Не в отпуск, не на каникулы, не лечиться, как многие другие селебрити.

Вера Брежнева очутилась в Прибалтике, чтобы записать новую песню. Вокалистку впервые за долгое время потянуло на творчество.

Вера Брежнева записала песню в одной из студий. После этого звезда призналась, что была очень вдохновлена. И ее подавленное в последнее время настроение сменилось на приподнятое.

В Латвии Вера Брежнева уже успела завязать новые знакомства.