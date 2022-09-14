Получила награду и овации: Анна Нетребко в бархатном платье со шлейфом появилась на красной дорожке в Вене

На публике Анна щегольнула в бархатном черном платье в пол со шлейфом. Наряд с разрезом подчеркнул ее фигуру и скрыл изъяны. Она сделала элегантную укладку и макияж с акцентом на губы. Артистку пригласили на сцену и вручили премию под бурные овации публики. Нетребко произнесла речь, поблагодарив за такое внимание.

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