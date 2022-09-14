Получила награду и овации: Анна Нетребко в бархатном платье со шлейфом появилась на красной дорожке в Вене

Анна Нетребко является одной из самых известных оперных исполнительниц. Она большую часть жизни выступает на сцене. Так как большую часть времени артистка находится на гастролях, она почти не бывает дома. Однако в этом году все изменилось, когда театры стали отказываться от работы с ней из-за ситуации в мире. Но звезда вернулась на сцену в Европе.
musik theatre preis 2022 год
На этот раз Анна дала концерты в Германии с мужем Юсифом Эйвазовым. А потом она приехала домой в Вену, где не только погуляла в парке, но и устроила посиделки в своей квартире. Пока ее супруг приехал в Москву, чтобы открыть сезон в Большом театре, она появилась на The Grafenegg Festival 2022. Нетребко вышла на красную дорожку Musik Theatre Preis 2022 год&
На публике Анна щегольнула в бархатном черном платье в пол со шлейфом. Наряд с разрезом подчеркнул ее фигуру и скрыл изъяны. Она сделала элегантную укладку и макияж с акцентом на губы. Артистку пригласили на сцену и вручили премию под бурные овации публики. Нетребко произнесла речь, поблагодарив за такое внимание.
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Поклонники осыпали комплиментами Анну. Многие отметили, что она выглядела роскошно. К слову, скоро оперная дива отметит свое 51-летие. Пока неизвестно, где она отметит это событие.
«Ну просто королева», «Вы заслужили такое внимание», «Красивая безумно», «Какой наряд! Это фантастика», «Ох, каждая награда стоила вам такого труда», «Гордимся нашей дивой», — стали писать пользователи Сети.
Анна Нетребко. Фото: соцсети звезды