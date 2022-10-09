«Получали 250 тысяч рублей ежемесячно»: Варшавер вывел униженную Поргину на чистую воду

Людмила Поргина давно тоскует по сцене. После смерти мужа Николая Караченцова она вернулась в «Ленком», а Марк Варшавер предложил ей безмолвную роль в массовке, да еще и пишет на нее заявления в прокуратуру за оскорбления в свой адрес. Об этом сообщили в программе «Ты не поверишь!» на НТВ.

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«Пишет, что я плохая артистка... Самая бездарная в театре, больная на голову! Это он пишет», - сетует Поргина.

В свою очередь, Марк Варшавер не скрывает своего возмущения, считая, что актриса вместо благодарности обливает его грязью на каждом углу.

«Нельзя там, где ты живешь, делать какие-то негативные вещи! Тем более госпоже Поргиной, которая тридцать лет не работала в театре! Имею право так сказать про Николая Караченцова. Десять лет пока он болел и до кончины, они получали 250 тысяч рублей ежемесячно. И говорить такие гадости про меня, человека, который выбил ей звание заслуженной артистки, что позволяет ей иметь 30 тысяч (к пенсии, - Прим. ред.) дополнительно...» - делится своей обидой Варшавер.

Вот только Людмила Поргина считает, что такими мизерными ролями в театре ее пытаются задеть. «Попробуйте побыть униженным и оскорбленным!» - добавила актриса.