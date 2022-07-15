«Получает миллионы»: Кушанашвили обиделся на Губерниева и его огромные заработки

Отар Кушанашвили отреагировал на высказывания Дмитрия Губерниева о ценах в России и курсе рубля.

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«Почему у нас доллар маленький, а шампунь за 3 доллара стоит 800 рублей?» — удивился Губерниев и предложил не замечать тяжелую жизнь на Западе, а фокусироваться на внутренних проблемах.

Отар Кушанашвили, прочитав слова Дмитрия Губерниева, решил ответить ему в своем телеграме. В его словах сквозила явная обида на комментатора, который, по утверждению журналиста, получает неслыханные гонорары. Он убежден, что достоин крупных денег гораздо больше эксперта по спорту.

«По той же причине, по какой Губерниев получает миллионы рублей, не умея делать сотой части того, что делает Кушанашвили, а Кушанашвили, не знающий даже, как выглядит доллар, сидит без работы», — ответил Отар.

Источник: sports.ru, Telegram-канал «Каково?!»