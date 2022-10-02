Получает больше Маши Распутиной: какое пособие по старости назначили Елене Прокловой

Многие звезды отечественного кино, эстрады и телевидения получают приятный бонус от государства. Плюс 30 тысяч рублей к основной пенсии ежемесячно - столько с 2018 года добавляют творческим людям с московской пропиской за звания «Заслуженный артист РФ» и «Народный артист РФ». Все подробности в материале сайта Teleprogramma.pro.

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На повышенную дотацию от государства по старости рассчитывает и Елена Проклова. Она получает порядка 48 тысяч рублей ежемесячно.

Кстати, пенсия актрисы едва ли не в два раза выше, чем у Маши Распутиной. Певица не имеет регалий и званий. Ее пенсия составляет от 15 до 25 тысяч рублей.