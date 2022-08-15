«Положила голову на коленки Клаве»: Лиза Галкина чуть не уснула в шкафу на вилле в Юрмале, прикорнув рядом с внучкой Пугачевой

Лиза Галкина давно сдружилась с Клавдией, она стала ее самой близкой подружкой. Раньше дочка Аллы Пугачевой близко общалась и ходила в гости к Игорю Николаеву и Юлии Проскуряковой, там для нее была компания по возрасту — подружка Вероника. Но в отъезде друзей-сверстников у двойняшек не так много. Так что внучка Аллы Пугачевой подходит для игр и забав просто превосходно. И разница в возрасте у них незначительная: Клаве всего десять лет, а двойняшкам Гарри и Лизе вот-вот исполнится 9 лет.

«Положила голову на коленки Клаве», «Как хорошо, когда дом полон детей», «Круто! Лето, каникулы», «Надо им шалаш на дереве», «Придумали же, в шкафу сидеть», — стали писать фолловеры.