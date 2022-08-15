«Положила голову на коленки Клаве»: Лиза Галкина чуть не уснула в шкафу на вилле в Юрмале, прикорнув рядом с внучкой Пугачевой

Двойняшки Гарри и Лиза с легкостью приняли в свою дружную компанию внучку Примадонны. Клава Земцова пока гостит у своей именитой бабушки на юрмальской вилле. В качестве штаб-квартиры малышня выбрала просторную гардеробную в особняке. Однако их тайное убежище рассекретил шоумен Максим Галкин. Он услышал бормотание в шкафу, раскрыл створки и увидел презабавную картину: Гарри что-то увлеченно рассказывал Лизе и Клаве, а его сестренка едва не уснула, прикорнув рядом с внучкой своей мамы. Елизавета для удобства положила голову Клаве на коленки, а когда дверцы шкафа открылись, сестренка Гарри едва не вывалилась из гардеробной.
Лиза Галкина давно сдружилась с Клавдией, она стала ее самой близкой подружкой. Раньше дочка Аллы Пугачевой близко общалась и ходила в гости к Игорю Николаеву и Юлии Проскуряковой, там для нее была компания по возрасту — подружка Вероника. Но в отъезде друзей-сверстников у двойняшек не так много. Так что внучка Аллы Пугачевой подходит для игр и забав просто превосходно. И разница в возрасте у них незначительная: Клаве всего десять лет, а двойняшкам Гарри и Лизе вот-вот исполнится 9 лет.
«Положила голову на коленки Клаве», «Как хорошо, когда дом полон детей», «Круто! Лето, каникулы», «Надо им шалаш на дереве», «Придумали же, в шкафу сидеть», — стали писать фолловеры.