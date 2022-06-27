«Положи от меня розы»: Андрей Данилко почтил память Юры Шатунова

На церемонии прощании Юрия Шатунова, проходившей 26 июня в траурном зале Троекуровского кладбища, нескончаемым потоком шли люди. Простые горожане и специально приехавшие в столицу поклонники «Ласкового мая» и Шатунова спешили почтить память скоропостижно скончавшегося кумира.
Не остался в стороне и Андрей Данилко. Конечно, лично присутствовать украинский артист-русофоб не мог, поскольку на полвека двери в Россию ему закрыты. Но через музыкального журналиста Алексея Остудина поспешил почтить память кумира.
«Сегодня мне написал Андрей Данилко: «Леш, если ты будешь на похоронах, положи от меня две розы». Андрей был фанатом «Ласкового мая» с детства, он перепевал «Белые розы» на своих концертах. С Юрой у него много совместных фото», — рассказал Остудин телеграм-каналу Readovka.
Еще больше в Telegram
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.