Половина россиян стала реже ходить по кафе и ресторанам в 2022 году

Почти половина россиян — 49% — в апреле-июне 2022 года стала реже посещать заведения общественного питания. 9% стали ходить по кафе чаще, у остальных частота не изменилась.

Новый опрос показал, что в среднем услугами общепита россияне пользуются шесть раз в месяц. 64% респондентов заходят туда просто покушать, 38% используют рестораны для проведения праздников и торжеств, 22% — для романтических свиданий, 16% — для деловых встреч.

19% опрошенных всегда оставляют чаевые, 44% — никогда. 22% привыкли ходить на перекус в одиночку.

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Наиболее популярными местами общепита являются точки фастфуда, их выбрали 40% опрошенных. На втором месте — рестораны или кафе с обслуживанием официантами, 13%. Далее идут кофейни, 12%, и столовые, 11%. Покушать у ларька предпочитают 8%, в баре — 4%, на автозаправке — 2%.

Такие цифры приводит ТАСС со ссылкой на опрос банка «Хоум кредит», в котором приняла участие тысяча совершеннолетних россиян.

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