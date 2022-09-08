«Полный ноль»: Данко назвал Лободу «дешевкой»

Певец Александр Фадеев, известный в шоу-бизнесе под псевдонимом Данко, считает, что украинская артистка Светлана Лобода никогда не была в нашей стране звездой номер один.

«Она что – круче Пугачевой, получается. Накачала силиконовые губы, а так – ни голоса, ни красоты, ни таланта. На чужих деньгах все произошло. А сама по себе она – дешевка. Ноль», - заявил артист в разговоре с Teleprogramma.pro.

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Данко подчеркнул, что большой ошибкой было - насаждать в России украинских артистов, при этом «заглушая» российских.