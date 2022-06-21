Полный люкс! Кудрявцева деликатно щегольнула лодыжками в джоггерах — хите лета

Лера Кудрявцева слывет первой модницей и не зря. Только на съемочной площадке программ «Секрет на миллион» и «Звезды сошлись» жена хоккеиста Игоря Макарова щеголяет в ультрамодных элегантных аутфитах. Лера всегда одета с иголочки, на ее костюмах нет ни одной складочки, все вещи отутюженные. Теледива отдает предпочтение нарядам с утонченным прилеганием, изящно подчеркивая стройную фигуру.

Так, на прогулке жена Игоря Макарова покрасовалась в алом костюме с брюками джоггерами — мегахитом лета. При этом Кудрявцева умело показала тонкие лодыжки. 51-летняя телеведущая встала на шпильку, примерив салатовые туфли-лодочки.