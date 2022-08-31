«Полностью седая! А ведь была рыжей как Хюррем»: Пелин Карахан показала редкое фото с родной мамой Нурал

Пелин Карахан прославилась благодаря турецкому сериалу «Великолепный век». Она сыграла роль дочери султана Сулеймана и хасеки Хюррем султан - Михримах султан. Актриса всегда была привязана к маме, которая одна тянула семью, обеспечивая дочь всем необходимым. По словам Пелин, она рано повзрослела и стала самостоятельной. Актриса не понаслышке знает, что такое нужда и отсутствие денег. Однако звездная роль в «Великолепном веке» позволила Пелин Карахан стать одной из самых востребованных актрис в Турции.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль»

А как выглядит родная мама актрисы Нурал Кочигит? Раньше женщина подкрашивалась в рыжий цвет, получая оттенок, который был у Хюррем султан. А сейчас мама Пелин Карахан полностью поседела.