«Полностью седая! А ведь была рыжей как Хюррем»: Пелин Карахан показала редкое фото с родной мамой Нурал

Пелин Карахан прославилась благодаря турецкому сериалу «Великолепный век». Она сыграла роль дочери султана Сулеймана и хасеки Хюррем султан - Михримах султан. Актриса всегда была привязана к маме, которая одна тянула семью, обеспечивая дочь всем необходимым. По словам Пелин, она рано повзрослела и стала самостоятельной. Актриса не понаслышке знает, что такое нужда и отсутствие денег. Однако звездная роль в «Великолепном веке» позволила Пелин Карахан стать одной из самых востребованных актрис в Турции.
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А как выглядит родная мама актрисы Нурал Кочигит? Раньше женщина подкрашивалась в рыжий цвет, получая оттенок, который был у Хюррем султан. А сейчас мама Пелин Карахан полностью поседела.
Пелин Карахан показала красавицу-маму Нурал. Фото: личный архив
«Полностью седая! А ведь была рыжей как Хюррем», «Такая улыбчивая мама», «Красавицы!», «Интересно, а Пелин тоже будет такой же седой!», «Очень похожа на маму», «Турчанки все такие красавицы», «Ну чем не Хюррем султан?», «Словно две султанши», - пишут фолловеры.