Полностью седая Фандера порассуждала о разнице между мужчиной и женщиной

Напомним, что Оксана Фандера родилась в Одессе. Она жена режиссера Филиппа Янковского. В этом году ей исполнится 55 лет.

Добавим, что Оксана Фандера — мать актеров Ивана и Елизаветы Янковских. Дети пошли по стопам своих звездных родителей и связали свою жизнь с кинематографом.