Полностью седая Фандера порассуждала о разнице между мужчиной и женщиной

Актриса Оксана Фандера в «Телеграме» предстала полностью седой на новом фото. При этом она ударилась в рассуждения, чем мужчины отличаются от женщин.
«В чем разница между мужчиной и женщиной? Вы танцуете, чтобы быть к ней ближе. А она танцует, чтобы танцевать. Так вы и будете ухаживать пока не разберетесь. Вначале совпадут желания, а потом и движения. В чем разница между странами? В том же…»
Оксана Фандера. Фото: «Телеграм» Оксаны Фандеры
Напомним, что Оксана Фандера родилась в Одессе. Она жена режиссера Филиппа Янковского. В этом году ей исполнится 55 лет.
Добавим, что Оксана Фандера — мать актеров Ивана и Елизаветы Янковских. Дети пошли по стопам своих звездных родителей и связали свою жизнь с кинематографом.