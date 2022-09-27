«Полное перевоплощение»: Млодик подловила, как Виторган рассмешил дочку Клару, примерив «ушки»

Ирина Млодик и Эммануил Виторган растворяются в своих маленьких наследницах.
Эммануил Виторган и Ирина Млодик

Эммануил Виторган и Ирина Млодик. Фото: соцсети

Известная пара Ирина Млодик и Эммануил Виторган наслаждаются своим поздним родительством. У супругов подрастают две дочери-погодки Этель и Клара.

Девочки каждый день умиляют и радуют папу с мамой. Своей радостью Ирина Млодик и Эммануил Виторган с удовольствием делятся с поклонниками.

На этот раз в Сети появилось видео, запечатлевшее, как младшая дочка пары Этель надевает на голову звездному папе ободок с «ушками». Эммануил Виторган подыгрывает малышке, а та заливисто хохочет.

«День отдыха от съемок. Можно расслабиться», — подписал кадры Эммануил Виторган.

Поклонники пары с восторгом отреагировали на милое домашнее видео.

«Вы прелесть, Эммануил Гедеонович! Что только ни сделаешь для любимой дочки», «Глазки-то какие хитрые, полное перевоплощение», «Хорошо, когда родители творческие», «Ушки — прямо под халат», «Боже, как это мило, девочки — они такие девочки», — высказались в Сети.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  