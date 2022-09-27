«Полное перевоплощение»: Млодик подловила, как Виторган рассмешил дочку Клару, примерив «ушки»

Известная пара Ирина Млодик и Эммануил Виторган наслаждаются своим поздним родительством. У супругов подрастают две дочери-погодки Этель и Клара.
Девочки каждый день умиляют и радуют папу с мамой. Своей радостью Ирина Млодик и Эммануил Виторган с удовольствием делятся с поклонниками.
На этот раз в Сети появилось видео, запечатлевшее, как младшая дочка пары Этель надевает на голову звездному папе ободок с «ушками». Эммануил Виторган подыгрывает малышке, а та заливисто хохочет.
«День отдыха от съемок. Можно расслабиться», — подписал кадры Эммануил Виторган.
Поклонники пары с восторгом отреагировали на милое домашнее видео.
«Вы прелесть, Эммануил Гедеонович! Что только ни сделаешь для любимой дочки», «Глазки-то какие хитрые, полное перевоплощение», «Хорошо, когда родители творческие», «Ушки — прямо под халат», «Боже, как это мило, девочки — они такие девочки», — высказались в Сети.
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