«Полное перевоплощение»: Млодик подловила, как Виторган рассмешил дочку Клару, примерив «ушки»

Известная пара Ирина Млодик и Эммануил Виторган наслаждаются своим поздним родительством. У супругов подрастают две дочери-погодки Этель и Клара.

Девочки каждый день умиляют и радуют папу с мамой. Своей радостью Ирина Млодик и Эммануил Виторган с удовольствием делятся с поклонниками.

На этот раз в Сети появилось видео, запечатлевшее, как младшая дочка пары Этель надевает на голову звездному папе ободок с «ушками». Эммануил Виторган подыгрывает малышке, а та заливисто хохочет.