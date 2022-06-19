«Полное отсутствие аплодисментов»: Хаматова обрекла себя на жалкое существование в Латвии

Чулпан Хаматова, переехав в Латвию, заручилась поддержкой режиссера Алвиса Херманиса. Он специально для нее создал постановку Post Scriptum, в которой актриса сыграла сразу пять ролей: священника, насильника, учительницу, девочку и автора.

Спектакль проходит на русском языке с латышскими субтитрами. Постановка вызвала недоумение у критика издания «Абзац» Анатолия Сушко, который сомневается, что это произведение имеет какую-либо культурную ценность.

Эксперт полагает, что Новый Рижский театр использовал Хаматову, не выделив на ее выступление каких-либо средств. Артистка появляется перед зрителями за копейки, декорации и бюджет спектакля – такой же.

«Почему она одна всех играет? Наверное, на других актеров не хватило денег. Хаматова получает зарплату в 800 евро, видимо, это и был весь бюджет спектакля. Из декораций только старый диван, пухлый телевизор, пыльный ковер на стене, да иконы», - сказал Сушко.

О будущем Чулпан Хаматовой критик высказался еще печальнее, нарисовав безрадостную перспективу российской звезды на чужбине: «Старый диван, пухлый телевизор, пыльный ковер на стене и полное отсутствие аплодисментов».

Источник: Ютуб-канал «Абзац».