«Полная женщина с состарившимся лицом»: Миро высмеяла желание Королевой заработать на секретах красоты

49-летняя Наташа Королева вслед за Ксенией Собчак, Анастасией Самбурской, Нюшей, Викторией Боней и другими звездами тоже решила зарабатывать на онлайн-марафонах.

В своем курсе певица будет учить женщин секретам красоты и молодости. Блогер Лена Миро при этом считает, что артистка выбрала себе совсем не тот марафон.

«Полная женщина с тяжелым, преждевременно состарившимся лицом предлагает вам обучиться у нее секретам здоровья и молодости. Это, конечно, оксюморон и ржака», — написала в ЖЖ блогер.

Акула пера полагает, что Королева могла бы научить женщин прощать измены мужей или лепить вареники, но никак не рассказывать о бьюти-преображении.

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