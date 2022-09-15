«Полная, темные волосы»: как Екатерина Варнава выглядела до пластики

Журналист Рустам Солнцев в нашей постоянной рубрике «Загугли звезду» прокомментировал новость о разводе Екатерины Варнавы и Александра Молочникова. Бывший участник «Дома-2» сообщил, что знаком с телеведущей уже давно.

«Я знаком с Катей чуть больше, чем с Молочниковым. Она тогда еще была сама не своя и выглядела иначе: полная, с темными волосами, окрашенными бытовой краской в домашних условиях, в ванной комнате, в съемной квартире скромного качества.

У нее были карие глаза, а сейчас они голубые. Все было другое», — заявил он Teleprogramma.pro.

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Солнцев считает, что изначально ни Катя, ни Саша не хотели жениться. Они жили себе и радовались тому, что имеют. Но потом зашли в тупик.