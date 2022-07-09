Полки скоро опустеют: этих товаров в «Пятерочке» больше не будет

Популярную у россиян сеть супермаркетов «Пятерочка» и «Перекресток» ждут серьезные изменения. Там скоро исчезнут с полок товары, которые продавались годами имели высокий спрос. Об этом сообщает Primpress со ссылкой на владельца компании Х5, развивающего указанные супермаркеты.

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Речь идет о продукции компании Coca-Cola, которая прекратила развивать рынок своих товаров в нашей стране и исключила поставки новых партий. Совсем скоро полки опустеют, и чтобы избежать падения спроса на газированные напитки, продуктовая сеть приняла решение о поставках напитков из Армении.

Имеется в виду продукция компании Hay Cola. Товары этого производителя похожи на ушедшую с рынка колу, фанту и спрайт. В линейке также есть и другие сладкие напитки. И во многих супермаркетах по стране они уже начали появляться.

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