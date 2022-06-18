«Поливают нашу страну грязью»: Ярушин негативно высказался об уехавших звездах

Актер Станислав Ярушин заявил, что не любит разговоры об уехавших из России артистах. При этом себя он считает настоящим патриотом.

Как отметил Ярушин, ему никогда не понять тех, кто уехал. По его словам, успех артиста и режиссера заключается в искренности и профессионализме.

«Есть артисты, которые уехали куда-то, и оттуда поливают нашу страну грязью», - заявил Ярушин.

Напомним, что Стас Ярушин - российский актер, шоумен, телеведущий, певец, продюсер. Участник команд КВН «Уездный город» и «Лица уральской национальности», чемпион Высшей лиги КВН 2002 года.

Источник: nation-news.ru

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