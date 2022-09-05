Политолог расшифровал, что хотел сказать Дмитрий Песков своим заявлением о Пугачевой и Галкине

Пресс-секретарь Президента РФ, Дмитрий Песков, в ходе интервью заявил, что некоторые российские артисты запятнали себя высказываниями о стране в негативном ключе.

В пример он привел юмориста Максима Галкина и добавил, что Алла Пугачева ничего подобного себе не позволяла, в отличие от своего мужа. По мнению политолога Сергея Маркова, эти слова Пескова четко дают понять, кто есть кто.

Политолог отметил в своем телеграм-канале «Логика Маркова»: судя по словам пресс-секретаря, Пугачева — «хорошая», так как не позволяла себе негативных слов в адрес России, а Галкин — наоборот, потому что успел сказать много плохого.

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Марков подчеркнул, что Пугачева — кумир миллионов, культовый персонаж для жителей СССР и России. А ее мужа, популярного юмориста, эксперт назвал «очень хитрым приспособленцем», сообщает издание «МК».

В заключение Сергей Марков отметил, что Галкин для нашего народа — фигура в тысячи раз менее значительная, чем Пугачева.