Полина Гагарина поделилась неожиданным фото с таинственным мужчиной, взбудоражив фанатов

Полина Гагарина уже давно стала одной из топовых исполнительниц на российской эстраде. Она не скрывает, что довольна тем, как смогла построить карьеру. Со времен «Фабрики звезд» артистка сменила имидж, похудела и выпустила множество хитов.

При этом она стала мамой двоих детей. От первого брака у нее есть сын-подросток Андрей и дочка Мия от Дмитрия Исхакова, которой пять лет.