Полина Гагарина поделилась неожиданным фото с таинственным мужчиной, взбудоражив фанатов

Певица решила заинтриговать подписчиков. Однако фанаты сразу выдвинули две возможные кандидатуры на роль того, кто заключен в объятия звезды.
Полина Гагарина

Полина Гагарина. Фото: Global Look Press

Полина Гагарина уже давно стала одной из топовых исполнительниц на российской эстраде. Она не скрывает, что довольна тем, как смогла построить карьеру. Со времен «Фабрики звезд» артистка сменила имидж, похудела и выпустила множество хитов.

При этом она стала мамой двоих детей. От первого брака у нее есть сын-подросток Андрей и дочка Мия от Дмитрия Исхакова, которой пять лет.

Вот уже больше года Полина предпочитает не говорить о личной жизни. После развода у нее были конфликты с Дмитрием, но они смогли наладить отношения. Летом артистка много путешествовала. Она успела отдохнуть на море. При этом певица публиковала лишь кадры с дочкой или позировала в бикини на пляже.

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А вот 29 августа Полина взбудоражила поклонников. Она выложила фото, на котором предстала с таинственным мужчиной. Однако незнакомец был спиной к камере. Блондинка с нежностью прильнула к его плечу. 

«Ваши идеи: кто он? И что у нас с ним?» – написала звезда.

Полина Гагарина. Фото: соцсети звезды

Поклонники были заинтригованы. Однако у них сразу появились версии, кто на фото. Большинство решили, что так Полина намекнула на дуэт с Димой Биланом. Другие также предположили, что это ее повзрослевший сын Андрей.

«По прическе очень похож на вашего сына, красивые», «Совместная песня с Биланом», «Дима Билан, давно жду вашу совместку», «Больше ничего мне в жизни не надо,
Лишь только слушать песню Поли с Биланом», «А это не сынишка?» — стали писать фанаты.

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