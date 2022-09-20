Полиция может проверить скандальную просьбу Аллы Пугачевой стать иноагентом на дискредитацию российской армии

Обращение известной певицы Аллы Пугачевой в Минюст РФ, которое Примадонна разместила в микроблоге в минувшее воскресенье, проверят на дискредитацию российской армии.

По словам анонимного источника, с соответствующим заявлением обратилась жительница Подмосковья. Просьба от гражданки поступила в полицию Звенигорода в ночь на вторник, 20 сентября.

Заявительница усмотрела в тексте высказывания Аллы Пугачевой признаки дискредитации российской армии.

«‎Женщина попросила проверить Аллу Пугачеву на предмет дискредитации российских Вооруженных сил», — рассказал источник.

Начала полиция проверку или нет, инсайдер не уточнил.

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Напомним, Алла Пугачева через свой микроблог обратилась к Минюсту РФ с просьбой включить ее в реестр иноагентов вслед за мужем Максимом Галкиным*. В заявлении певица также обозначила свою позицию по поводу событий, происходящих в мире.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента

По материалам «‎РИА Новости»