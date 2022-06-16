Полезла за удовольствием: озорная Лариса Копенкина в мини-тунике забралась на барашка посреди улицы

Бывшая жена Прохора Шаляпина отдыхает в Турции.

Лариса Копенкина и Прохор Шаляпин. Фото: Global Look Press

Экс-жена Прохора Шаляпина, 66-летняя Лариса Копенкина улетела отдыхать в Турцию. Оттуда бизнесвумен делится с подписчиками в микроблогах фотографиями и видео своего досуга.

Накануне она отправилась на променад по окрестностям и повстречала на пути скульптурный ансамбль с пастухом и барашками. На одного из животных Копенкина и залезла, чтобы сделать памятное фото. Лариса дала понять, что обожает озорничать, и объяснила почему.

«Отдых должен доставлять удовольствие», — заключила женщина, наряженная в мини-тунику, которая подчеркнула турецкий загар.

Лариса Копенкина. Фото: соцсети

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