Полезла за удовольствием: озорная Лариса Копенкина в мини-тунике забралась на барашка посреди улицы

Экс-жена Прохора Шаляпина, 66-летняя Лариса Копенкина улетела отдыхать в Турцию. Оттуда бизнесвумен делится с подписчиками в микроблогах фотографиями и видео своего досуга.
Накануне она отправилась на променад по окрестностям и повстречала на пути скульптурный ансамбль с пастухом и барашками. На одного из животных Копенкина и залезла, чтобы сделать памятное фото. Лариса дала понять, что обожает озорничать, и объяснила почему.
«Отдых должен доставлять удовольствие», — заключила женщина, наряженная в мини-тунику, которая подчеркнула турецкий загар.
Лариса Копенкина. Фото: соцсети
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