«Полетела»: Ксения Собчак в норковых тапках и джинсах с принтом в виде иконы сообщила об отъезде

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Напомним, Ксения Собчак недавно жаловалась, что ее отъезды из Москвы всегда провоцируют ненужный ажиотаж и обвинения в том, что она покидает страну. Тогда как, ездит Собчак, по ее словам, только в командировки или в отпуск.