«Полет отличный»: Навка и Песков отметили шерстяную свадьбу

Как отметила фигуристка, они счастливы вместе с мужем уже семь лет.
Татьяна Навка и Дмитрий Песков

Татьяна Навка и Дмитрий Песков. Фото: Global Look Press

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка в «Телеграм» сообщила, что вместе с мужем пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым они отметили шерстяную свадьбу.

«Семь лет. Полет отличный. И взгляд не меняется».

Татьяна Навка и Дмитрий Песков. Фото: "Телеграм" Татьяны Навки

Напомним, что Навка и Песков познакомились в 2010 году. У них завязался роман. Спустя два года Песков развелся с предыдущей женой.

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В 2014 году Навка и Песков стали родителями. У них на свет появилась дочь Надежда. Свадьбу Навка и Песков сыграли 1 августа 2015 года в Сочи.

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