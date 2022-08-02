«Полет отличный»: Навка и Песков отметили шерстяную свадьбу

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка в «Телеграм» сообщила, что вместе с мужем пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым они отметили шерстяную свадьбу.
«Семь лет. Полет отличный. И взгляд не меняется».
Татьяна Навка и Дмитрий Песков. Фото: "Телеграм" Татьяны Навки
Напомним, что Навка и Песков познакомились в 2010 году. У них завязался роман. Спустя два года Песков развелся с предыдущей женой.
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В 2014 году Навка и Песков стали родителями. У них на свет появилась дочь Надежда. Свадьбу Навка и Песков сыграли 1 августа 2015 года в Сочи.