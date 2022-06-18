«Он покрутит у виска»: Бадоев объяснил, почему у Барских не выходит новых клипов

По словам Алана Бадоева, сейчас он хочет работать и тратить себя на то, что приносит какую-то цель. «Мы можем покрыть большую плотность людей. Это наша задача. Знай, что твой голос как граната. Находите задачи сегодняшнего дня. Это очень важно», - заявил Алан Бадоев.

Напомним, что Алан Бадоев уже много лет продюсирует Макса Барских. Они оба не раз негативно высказывались о России.

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