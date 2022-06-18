«Он покрутит у виска»: Бадоев объяснил, почему у Барских не выходит новых клипов

Продюсер Алан Бадоев в беседе с Машей Ефросининой объяснил, почему у музыканта Макса Барских не выходит новых клипов.
«Ты же видишь, что у Макса Барских нет клипов, хотя мы выпускаем песни. Потому что он покрутит у виска и скажет: «Нахрен это сейчас нужно». Да и я пока не могу выйти на площадку».
По словам Алана Бадоева, сейчас он хочет работать и тратить себя на то, что приносит какую-то цель. «Мы можем покрыть большую плотность людей. Это наша задача. Знай, что твой голос как граната. Находите задачи сегодняшнего дня. Это очень важно», - заявил Алан Бадоев.
Напомним, что Алан Бадоев уже много лет продюсирует Макса Барских. Они оба не раз негативно высказывались о России.