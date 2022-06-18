«Он покрутит у виска»: Бадоев объяснил, почему у Барских не выходит новых клипов

По словам продюсера, он пока и сам не может выйти на площадку.
Макс Барских

Макс Барских. Фото: Global Look Press

Продюсер Алан Бадоев в беседе с Машей Ефросининой объяснил, почему у музыканта Макса Барских не выходит новых клипов.

«Ты же видишь, что у Макса Барских нет клипов, хотя мы выпускаем песни. Потому что он покрутит у виска и скажет: «Нахрен это сейчас нужно». Да и я пока не могу выйти на площадку».

По словам Алана Бадоева, сейчас он хочет работать и тратить себя на то, что приносит какую-то цель. «Мы можем покрыть большую плотность людей. Это наша задача. Знай, что твой голос как граната. Находите задачи сегодняшнего дня. Это очень важно», - заявил Алан Бадоев.

Напомним, что Алан Бадоев уже много лет продюсирует Макса Барских. Они оба не раз негативно высказывались о России.

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