Покровский назвал дурачками российских музыкантов, поддержавших родную страну

Покровский поблагодарил ведущих за то, что они не спрашивают его о коллегах-музыкантах, которые поддерживают его родную страну. «Честно говоря, для меня никакой проблемы нет. Я могу спокойно обсуждать. Я с ними не на одной волне. У меня нет к ним никакого сострадания, никакой толерантности. Все, что они делают, является преступлением. Я считаю, что это преступление, и они должны быть наказаны. Но они менее опасны, чем те, кто молчит и сидит на двух стульях. Те, кто говорит — они дурачки. Повесили на себя табличку, что они дурачки», — заявил Покровский.

Напомним, что Максим Покровский уехал из родной страны. Из-за рубежа он уже не раз слал проклятия в адрес соотечественников.