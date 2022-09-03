Поклонники в трауре: Галкин и Меладзе не дадут концерты в Грузии

Грузинская публика не сможет побывать на концертах Валерия Меладзе и Максима Галкина — выступления артистов отменили.

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Известно, что на концерты знаменитостей были проданы тысячи билетов. Продажи билетов можно было бы считать успешными и прогнозировать аншлаг, однако в самый последние момент зал, в котором планировались мероприятия, отказал в проведении концертов.

Сервис Biletebi.ge указал, что причина отмены — это ремонтные работы в помещении, однако она, предполагается, имеет формальный характер.

Отметим, что Максим Галкин и Валерий Меладзе — не единственные известные фигуры, чьи концерты в Грузии отменили. Та же участь настигла группу «Машина времени».